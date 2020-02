Naša plytká budúcnosť ?

Môj názor na komplikovanú situáciu v srdci Európy. Ak odídeme z Európskej Únie,či Nato pôjde to s našim štátom dole vodou. Každý si užíva slobodu slova, prejavu. Nie som veštkyňa, ale viem že bude nám to odobrané pri moci ĽSNS.

Si frustrovaný z dnešnej slovenskej politiky? Poviem ti, že nie si sám. Z každej strany sa na teba valí hnusná, škaredá propaganda. A ty nevieš, komu dáš ten osudový deň, 29.2.2029, hlas. Nevoliči, chcem vás požiadať, choďte voliť!! Nezáleží vám už vôbec ako tu budete žiť? Vaše deti a ak nemáte deti, tak VY ste prvok našej spoločnosti a aj kvôli vám existuje spoločnosť a funguje a dokáže sa realizovať. Ešte raz, choďte voliť, ale správne pre naše ľudské spoločenstvo pre našu zvrchovanú, demokratickú, právnu republiku, ktorá sa neviaže na žiadnu náboženskú ideológiu. Použila som pár slov z Ůstavy SR. Aj preto, lebo pani poslankyňa Grausová požiadala aby sa na začiatku schôdze v NRSR modlili otčenáš, čo totálne protirečí definícií štátu Slovenskej republiky. "Neviaže na žiadnu náboženskú ideológiu".

Jedna strana sú mafiáni, druhí fašisti (prepáčte za výraz, tak teda nacisti, aby som bola presná z historického hľadiska), potom "fetáci". Sú to predsudky, ktoré často nie sú pravdivé. Alebo sú? Týmto článkom nechcem hovoriť koho treba volať a čo je korektné. Chcem len "vykričať do sveta" STOP FAŠIZMU. Stop násiliu! Oni, tí, čo hovoria o ostatných, že sú liberální fašisti, tak chcú iba dať zo seba dole špinu, ktorou sú stále označovaní. Ľudia, ktorí majú empatické myslenie a trošku vedia rozmýšľať a spájať fakty , vážia si hociktorého človeka, či je biely, čierny, červený, žltý, ba i dokonca modrý a čo neriešia orientáciu a bolo by im jedno či nejaký človek má aj úchylku na kone (trošku zvrátené a preháňam) má byť nazývaný liberálny fašista? A to už prečo? Prosím objasnite mi tento názov určitej skupiny, ktorá chce aby každý človek na tomto svete, aspoň na Slovensku mal ľudské práva. Ako môže vadiť Kotlebovcom, že človek napr. muž bude mať svadbu s mužom? Ževraj je to zvrátené... V ktorom storočí sme prosím pekne? Čo to je za spoločnosť, že si párik nemôže na ulici prejaviť lásku zo strachu. To už je na smiech. Kotlebovci nám hovoria, že sa máme báť migrantov. Ja vám poviem, že sa ich nebojím, ale viete čoho sa bojím? Skupiny "náckov", čo sa premávajú po "Kollárku" (Bratislava), ako by im to patrilo. Bojím sa. Bojím sa, že mi zmlátia kamarátov, len tak pre zábavu, alebo i mňa. Prečo sa máme báť nepoznaných migrantov, ale tých čo poznáme z hodín dejepisu, tak tým máme veriť? Nevidim žiaden dôvod.

Politika by nemala byť nikdy o násilí a ja vidím, že ĽSNS nič iné zo seba nevyprodukuje.